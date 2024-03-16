Металлист 1925 - Рух 1:4: обзор матча и результат игры 16.03.2024

Пока что Виктор Скрипник заработал всего одно очко после начала работы во главе харьковчан.

В субботу, 16 марта, программа 21-го тура Украинской Премьер-лиги продолжилась поединком между Металлистом 1925 и Рухом.

В игре с харьковским коллективом подопечные Виталия Пономарева провели свой лучший тайм в нынешнем сезоне.

Львовянам хватило получаса игры, чтобы закрыть вопрос о победителе этой встречи.

Все началось на 18-й минуте, когда Анж-Фредди Плюман реализовал пенальти, и продолжилось спустя всего две минуты очередным голом Ильи Квасницы.

На 34-й минуте Денис Пидгурский довел счет до разгромного и вновь спустя две минуты Рух забил - в этот раз Плюман оформил дубль.

На старте второй половины в матче появилась небольшая интрига, когда Виталий Роман влетел двумя ногами Ярославу Проценко в лицо. Голкипер Металлиста 1925 не смог продолжить встречу, а фулбек гостей получил прямую красную карточку.

Получив численное преимущество на 40 минут, номинальные хозяева поля сумели забить два гола. И если результативный удар Ростислава Русина был отменен из-за офсайда, то взятие ворот в исполнении Максима Имерекова стало лишь небольшим утешением.

За счет победы Рух закрепился на пятом месте, имея теперь 36 очков. Металлист 1925 продолжает идти в зоне переходных матчей с 16-ю баллами. С момента назначения Виктора Скрипника харьковчане заработали одно очко в четырех играх.

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Статистика матча Металлист 1925 - Рух 21-го тура УПЛ

Металлист 1925 - Рух 1:4

Голы: Имереков, 84 - Плюман, 18 (пен.), 36, Квасница, 20, Пидгурский, 34.

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 5 - 6

Удары в створ: 3 - 4

Металлист 1925: Проценко (Мозиль, 52) - Капинус (Жичиков, 81), Червак, Имереков, Фарина - Габелок, Моура (Русин, 58), Гармаш, Юрченко, Бичек (Борячук, 58) - Юсов (Овусу, 81).

Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Пидгурский (Холод, 60), Плюман (Рунич, 60), Пастух, Таллес (Лях, 51), Квасница (Федор, 90+4) - Карабин (Теслюк, 90+4).

Предупреждения: Червак, Мозиль - Пидгурский.

Удаление: Роман, 50 (Рух, грубая игра).

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