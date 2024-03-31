Минай - Александрия: результат матча 31.03.24

В восресенье, 31 марта, Минай принимал Александрию в рамках 22-го тура УПЛ.

Гости сразу пошли вперед и оформили быстрый гол - разобрался Кулаков, но по итогу ВАР отменил взятие ворот. Несмотря на давление Александрии, хозяева все же находили моменты для контратак, но первый тайм так и закончился без голов.

Во втором тайме гости снова забили быстрый гол, снова Кулаков, но на этот раз все чисто. Почти сразу Калитвинцев удвоил преимущество, и Минаю надо было срочно спасать матч, что они и сделали, не без помощи все же гостей.

Устименко подарил надежду хозяевам уже на 63-й минуте, а потом рука должна была похоронить Минай, но Ковалец не реализовал пенальти, а затем получил две желтых и покинул поле. Но еще до этого минайцам удалось сравнять счет усилиями Чуев и Гуничева.

Статистика матча Чемпионата Украины Минай - Александрия

Минай - Александрия 2:2

Голы: Устименко, 63, Гуничев, 75 - Кулаков, 51, Калитвинцев, 58

Удары: 8 - 11

Удары в створ ворот: 4 - 5

Владение мячом: 43% - 57%

Угловые: 6 - 4

Фолы: 15 - 17

Минай: Кемкин - Кисель (Ременяк, 80), Корнийчук, Скиба, Прокопчук (Немчанинов, 90+1), Чуев (Поддубный, 80) - Витенчук (Семотюк, 64), Петьков, Кораблин, Вакула (Гуничев, 64) - Устименко.

Александрия: Шевченко - Логинов, Скорко, Кампос, Копина (Мартынюк, 60) - Калюжный, Ковалец, Михайленко (Шостак, 82) - Шулянский (Беляев, 60), Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 82).

Удаление: Ковалец, 79

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