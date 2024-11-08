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Черноморец - Ворскла 0:1: обзор матча и результат игры 08.11.2024

Судьбу противостояния решил один результативный удар под конец встречи.
Сегодня, 17:33
Ворскла обыграла Черноморец / ФК Черноморец
Ворскла обыграла Черноморец / ФК Черноморец

В пятницу, 8 ноября, Черноморец домашним матчем с Ворсклой открыл 13-й тур украинской Премьер-лиги.

Юрий Максимов с четвертой попытки после возвращение на пост тренера "зелено-белых" сумел одержать победу с полтавчанами, обыграв одесского соперника со счетом 1:0.

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Единственный гол в поединке на 79-й минуте на свой счет записал Денис Ндукве, затолкав мяч в сетку из пределов вратарской после подачи углового. Для нападающего этот забитый мяч стал первым в составе полтавской команды.

После этой победы Ворскла набрала 13 очков и занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ. Черноморец с 12 баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Черноморец - Ворскла 13-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Ворскла 0:1

Гол: Ндукве 79

Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 7 - 10
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 0 - 5
Фолы: 11 - 9

Черноморец: Рудько - Бутко, Удод, Скиба, Кайо (Кисиль, 88) - Шпорн (Ермаков, 78), Билошевский (Сигеев, 87) - Янаков, Габелок (Лацабидзе, 46), Петряк - Хобленко (Попов, 46).

Ворскла: Исенко - Пердута, Гучек, Бацула, Крупский - Кане, Скляр, Челядин (Чорноморец, 80), Мякушко (Нестеренко, 59) - Иеде (Корниенко, 89), Ковталюк (Ндукве, 59).

Предупреждения: Билошевский, Скиба, Янаков, Бутко - Иеде.

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