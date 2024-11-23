Шахтер несмотря на незабитый пенальти "переехал" Ингулец

В рамках 14-го тура УПЛ Шахтер встретился с Ингульцом.

В первом тайме аутсайдер держался достаточно достойно. Голкипер Ингульца Паламарчук даже отразил пенальти от Георгия Судакова.

Впрочем, все же еще до перерыва Артем Бондаренко открыл счет в матче. Хавбек забил на первой минуте компенсированного времени.

Во втором тайме на поле была лишь одна команда. В ворота гостей влетело пять забитых мячей.

Сперва свой дебютный гол забил Бартол Франьич, до разгромного счета забил Кевин. Далее дублем отметился Эгиналду, а между его голами забил Александр Зубков.

Шахтер - Ингулец 6:0

Голы Бондаренко, 45+1, Франьич, 47, Кевин, 50, Эгиналду, 70, 85, Зубков, 79

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