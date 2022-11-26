Франция - Дания 2:1 обзор матча и результат игры 26.11.2022

В рамках второго тура ЧМ-2022 Франция встретилась с Данией.

Для коллектива Дидье Дешама данный матч выдался тяжелым, но они все же добыли победу.

Дубль Килиана Мбаппе помог "Les Bleux" победить скандинавскую сборную со счетом 2:1.

Таким образом, Франция с 6 очками в активе прошла в плей-офф ЧМ-2022

Статистика матча Франция - Дания 2-го тура чемпионата мира

Франция - Дания 2:1

Голы: Мбаппе, 61, 86 - Кристенсен, 68.

Владение мячом: 48% - 52%

Удары (в створ): 20 (6) - 10 (2)

Штрафные удары: 10 - 5

Атаки: 108 - 101