Франция - Дания 2:1 обзор матча и результат игры 26.11.2022
"Les Bleux" добыли положительный результат благодаря дублю Килиана Мбаппе.
В рамках второго тура ЧМ-2022 Франция встретилась с Данией.
Для коллектива Дидье Дешама данный матч выдался тяжелым, но они все же добыли победу.
Дубль Килиана Мбаппе помог "Les Bleux" победить скандинавскую сборную со счетом 2:1.
Таким образом, Франция с 6 очками в активе прошла в плей-офф ЧМ-2022
Статистика матча Франция - Дания 2-го тура чемпионата мира
Франция - Дания 2:1
Голы: Мбаппе, 61, 86 - Кристенсен, 68.
Владение мячом: 48% - 52%
Удары (в створ): 20 (6) - 10 (2)
Штрафные удары: 10 - 5
Атаки: 108 - 101