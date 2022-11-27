Япония - Коста-Рика: обзор матча и результат игры 27.11.2022

Победный гол был забит в концовке поединка.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира встречались сборные Японии и Коста-Рики.

В первом тайме команды создали минимум моментов, которые реализовать не сумели.

Единственный гол в матче, который и стал победным, был забит на 81-й минуте, а его автором стал защитник Коста-Рики Фуллер.

В турнирной таблице группы Япония и Коста-Рика имеют по три балла после двух игр, такое же количество именно национальная команда Испании. Замыкает квартет сборная Германии.

Отметим, что сегодня, 27 ноября, также сыграют другие представили группы, а именно Испания и Германия, матч которых начнется в 21:00 по Киеву.

Напомним, в заключительном туре сборная Японии сыграет с Испанией, а Коста-Рика с Германией.

Статистика матча Япония - Коста-Рика 2-го тура ЧМ-2022

Япония - Коста-Рика 0:1

Гол: Фуллер, 81

Владение мячом: 57% - 43%

Удары (в створ): 14 (3) - 4 (1)

Атаки: 115 - 82