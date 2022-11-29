Эквадор - Сенегал: результат и обзор матча

В рамках третьего тура группового раунда чемпионата мира встретились команды Эквадора и Сенегала. В этом поединке определялось, какая из команд выйдет из группы.

Для того чтобы сыграть в плей-офф, Сенегалу необходимо было побеждать, тогда как Эквадору хватило бы и ничейного результата.

Первый гол в матче был забит с пенальти. Его реализовал игрок сенегальской команды Исмаили Сарр.

Эквадору смогли отыграться во второй половине благодаря голу после подачи с углового в исполнение Кайседо.

Но радовались южноамериканцы не долго, ведь уже через две минуты подключившегося в атаку Калида Кулибали смог пробить точно мимо вратаря с небольшого расстояния.

Все попытки Эквадора сравнять счет были напрасны. Сенегал одержал такую ​​желанную победу и занял второе место в группе, а с ним и путевку в плей-офф.

Статистика матча Эквадор – Сенегал 3-го тура чемпионата мира

Эквадор - Сенегал 1:2

Голы: Кайседо, 67 - И. Сарр, 44 (пен.), Кулибали, 70

Владение мячом: 61% – 39%

Удары (в створ): 8(4) – 15(6)

Угловые: 3 – 6

Эквадор: Галиндес - Анхело Пресиадо (Поросо, 85), Торрес, Инкапье, Эступиньян - Франко (Сифуэнтес, 46), Груесо (Сармиенто, 46), Кайседо - Плата, Эстрада (Реаско, 64), Валенсия.

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Якобс, Диалло - Сисс (Н. Менди, 75), П. Гуе - И. Ндиае (Б. Дьенг 75), И. Гуе, И. Сарр - Диа (Сиссе, 90 +5).

Предупреждение: И. Гуе.

Турнирная таблица группы А