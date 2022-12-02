Сербия - Швейцария обзор матча и результат игры 02.12.2022
Коллектив Мурата Якина одержал трудную победу на пути к 1/8 финала.
В рамказ третьего тура ЧМ-2022 Швейцария встретилась с Сербией.
Коллектив Мурата Якина не стал долго разведывать соперника и уже на 20 минуте Джердан Шакири открыл счет.
Впрочем балканцы довольно быстро ответили голами Александра Митровича и Душана Влаховича, но еще до перерыва Бреэль Эмболо восстановил паритет.
Решающее слово в поединке снова было за швейцарской командой. Через три минуты после возобновления игры Ремо Фройлер вывел свою команду вперед, установив финальный счет.
Статистика матча 3-го тура ЧМ-2022 Сербия - Швейцария
Сербия - Швейцария 2:3
Голы: Митрович, 26, Влахович, 32 - Шакири, 20, Эмболо,44, Фройлер, 48.
Владения мячем: 53% - 47%
Удары: 13 - 10
Удары в створ: 4 - 7
Фолы: 17 - 10
Атаки: 85 - 75