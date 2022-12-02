Сербия - Швейцария обзор матча и результат игры 02.12.2022

В рамказ третьего тура ЧМ-2022 Швейцария встретилась с Сербией.

Коллектив Мурата Якина не стал долго разведывать соперника и уже на 20 минуте Джердан Шакири открыл счет.

Впрочем балканцы довольно быстро ответили голами Александра Митровича и Душана Влаховича, но еще до перерыва Бреэль Эмболо восстановил паритет.

Решающее слово в поединке снова было за швейцарской командой. Через три минуты после возобновления игры Ремо Фройлер вывел свою команду вперед, установив финальный счет.

Статистика матча 3-го тура ЧМ-2022 Сербия - Швейцария

Сербия - Швейцария 2:3

Голы: Митрович, 26, Влахович, 32 - Шакири, 20, Эмболо,44, Фройлер, 48.

Владения мячем: 53% - 47%

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 4 - 7

Фолы: 17 - 10

Атаки: 85 - 75