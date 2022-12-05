Япония - Хорватия: обзор и результат матча 05.12.2022

Мы стали свидетелеями первой серии послематчевых ударов на текущем Мундиале.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Япония в статусе номинальных хозяев приняла Хорватия.

Матч, обещавший стать наиболее интригующим на данной стадии смог дать зрителям то, что им хотелось.

Команды показали хороший футбол несмотря на то, что смогли забить лишь по одному голу за 120 игровых минут.

В концовке первого тайма счет открыл Даезен Маеда, а после перерыва ему ответил Иван Перишич ударом головой.

В овертаймах обе команды пытались вырвать победу, не доводя игру до послематчевых пенальти. В итоге, это не вышло ни у японцев ни у хорватов.

В серии 11-метровых ударов и "шашечники", и "синие самураи" пытались показать свои стальные нервы, но героем было суждено стать Доминику Ливаковичу из сборной Хорватии.

Голкипер Динамо Загреб отбил три пенальти из четрыех, которые успела пробить азиатская команда.

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Япония - Хорватия

Япония - Хорватия 1-1 (1:4 пенальти)

Голы: Маеда, 43, Перишич, 55.

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 12 - 16

Удары в створ: 4 - 4

Атаки: 121 - 172