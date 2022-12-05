iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Япония - Хорватия: обзор и результат матча 05.12.2022

Мы стали свидетелеями первой серии послематчевых ударов на текущем Мундиале.
Сегодня, 19:47

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Япония в статусе номинальных хозяев приняла Хорватия.

Матч, обещавший стать наиболее интригующим на данной стадии смог дать зрителям то, что им хотелось.

Команды показали хороший футбол несмотря на то, что смогли забить лишь по одному голу за 120 игровых минут.

В концовке первого тайма счет открыл Даезен Маеда, а после перерыва ему ответил Иван Перишич ударом головой.

В овертаймах обе команды пытались вырвать победу, не доводя игру до послематчевых пенальти. В итоге, это не вышло ни у японцев ни у хорватов.

В серии 11-метровых ударов и "шашечники", и "синие самураи" пытались показать свои стальные нервы, но героем было суждено стать Доминику Ливаковичу из сборной Хорватии.

Голкипер Динамо Загреб отбил три пенальти из четрыех, которые успела пробить азиатская команда.

Статистика матча 1/8 финала ЧМ-2022 Япония - Хорватия

Япония - Хорватия 1-1 (1:4 пенальти)

Голы: Маеда, 43, Перишич, 55.

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 12 - 16
Удары в створ: 4 - 4
Атаки: 121 - 172


Статьи по теме

Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Хавбек сборной Англии: Беллингем - один из самых талантливых футболистов, которых я видел Хавбек сборной Англии: Беллингем - один из самых талантливых футболистов, которых я видел
Хавбек Барселоны попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А Хавбек Барселоны попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А
"Ничего не знаю": Промоутер Фьюри отреагировал на информацию о его травме перед возможным боем с Усиком "Ничего не знаю": Промоутер Фьюри отреагировал на информацию о его травме перед возможным боем с Усиком
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тейтум обокрал Дюранта, а Морант снова пошел на взлет ради данка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Биатлон20:55
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Футбол20:41
Хавбек сборной Англии: Беллингем - один из самых талантливых футболистов, которых я видел
Европа20:37
Хавбек Барселоны попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А
Бокс20:22
"Ничего не знаю": Промоутер Фьюри отреагировал на информацию о его травме перед возможным боем с Усиком
Футбол20:13
Неймар - в старте на матч с Южной Кореей
ЧМ-202219:47
Хорватия пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022, переиграв Японию в серии пенальти
ЧМ-202219:35
Перишичу покорилось уникальное достижение в составе сборной Хорватии
Бокс19:04
Кличко: Холодная и темная не зима, а душа дьявольской России
Европа18:49
Фердинанд назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2022
Европа18:22
Барселона зимой вновь попытается подписать хавбека Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK