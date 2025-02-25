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НХЛ: Виннипег дожал Сан-Хосе, Лос-Анджелес разобрался с Вегасом

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:22
Лос-Анджелес – Вегас / Getty Images
Лос-Анджелес – Вегас / Getty Images

В ночь на вторник, 25 февраля, прошел короткий игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось всего два поединка.

Результаты матчей НХЛ за 24 февраля

Виннипег - Сан-Хосе - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

0:1 - 16" Эклунд (Селебрини, Смит)
1:1 - 60" Моррисси
2:1 - 62" Шайфли (Элэрс, Коннор)

Лос-Анджелес - Вегас - 5:2 (1:0, 0:2, 4:0)

1:0 - 11" Мур (Байфилд, Спенс)
1:1 - 21" Макнабб (Гертл, Корчак)
1:2 - 37" Стоун (Хэнифин, Гауден)
2:2 - 41" Мур (Фогеле, Кемпер)
3:2 - 49" Фогеле (Байфилд)
4:2 - 56" Эдмундсон (Кемпе, Байфилд)
5:2 - 58" Фиала (Кемпе, Байфилд)

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