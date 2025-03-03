НХЛ: Вегас обыграл Нью-Джерси, Торонто дожал Питтсбург в овертайме
В ночь на понедельник, 3 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 6 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 2 марта
Питтсбург - Торонто - 5:6 ОТ (3:2, 1:3, 1:0, 0:1)
0:1 - 2" Доми (Робертсон, Макмэнн)
0:2 - 4" Тимминс (В. Нюландер, Хольмберг)
1:2 - 10" Глэсс (Лизотт, Ши)
2:2 - 11" Ракелль (Кросби, Гризлик)
3:2 - 13" Кросби (Раст, Карлссон)
3:3 - 24" Мэттьюс (Марнер, Найз)
4:3 - 35" Раст (Карлссон, Кросби)
4:4 - 39" Таварес (Маккейб)
4:5 - 40" Найз
5:5 - 41" Ракелль (Ши, Летанг)
5:6 - 61" В. Нюландер (Мэттьюс, Райлли)
Миннесота - Бостон - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 - 25" Годро (Цуккарелло, Юханссон)
Каролина - Калгари - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
1:0 - 39" Слэвин (Блэйк)
1:1 - 47" Кадри (Уигар, Юбердо)
2:1 - 63" Ахо (Блэйк, Слэвин)
Даллас - Сент-Луис - 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
1:0 - 1" Марчмент (Гранлунд, Бурк)
1:1 - 3" Болдук (Броберг, Сундквист)
2:1 - 13" Дюшен (Сиси, Марчмент)
2:2 - 18" Холлоуэй (Кайру, Шенн)
3:2 - 20" Джонстон (Харли, Хинтц)
4:2 - 21" Хинтц (Станковен, Робертсон)
4:3 - 28" Уокер (Томас, Торопченко)
5:3 - 49" Джонстон (Дюшен, Хинтц)
6:3 - 51" Джонстон (Харли, Хинтц)
Рейнджерс - Нэшвилл - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
1:0 - 8" Панарин (де Хаан, Лафреньер)
2:0 - 21" Дж. Т. Миллер (Зибанежад, Панарин)
3:0 - 23" К. Миллер (Зибанежад, Дж. Т. Миллер)
4:0 - 56" Берард (Кэррик)
Вегас - Нью-Джерси - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 - 41" Стоун (Айкел, Хэнифин)
2:0 - 49" Хэнифин (Айкел)
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