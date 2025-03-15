НХЛ: Виннипег переиграл Даллас, Эдмонтон дожал Айлендерс
В ночь на субботу, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 6 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 14 марта
Каролина - Детройт - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)
0:1 - 18" Дебринкет (Чиарот)
1:1 - 21" Холл (Рословик, Котканиеми)
2:1 - 25" Рословик (Морроу, Котканиеми)
3:1 - 32" Чэтфилд (Джарвис, Уокер)
3:2 - 42" Расмуссен (Мотт)
4:2 - 58" Робинсон (Бернс)
Айлендерс - Эдмонтон - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
0:1 - 28" Драйзайтль (Бушар, Браун)
1:1 - 41" Хорват
1:2 - 63" Драйзайтль (Пикар, Макдэвид)
Виннипег - Даллас - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
1:0 - 8" Сэмберг (Коннор, Шайфли)
2:0 - 17" Коннор (Виларди, Шайфли)
3:0 - 26" Коннор (Шайфли, Моррисси)
4:0 - 47" Баррон (Демело, Танев)
4:1 - 56" Марчмент (Сиси, Дадонов)
Калгари - Колорадо - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
0:1 - 13" Линдгрен (Колтон)
0:2 - 35" Келли (Друри, О'Коннор)
1:2 - 43" Колман (Уигар, Коронато)
1:3 - 45" Келли (Колтон)
2:3 - 56" Юбердо (Фараби, Андерссон)
2:4 - 58" Ничушкин (Жирар)
Анахайм - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
1:0 - 35" Терри (Ватрано)
1:1 - 44" Врана (О′Райлли, Шей)
2:1 - 51" Киллорн (Карлссон, Зеграс)
Сиэтл - Юта - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
1:0 - 1" Толванен (Стивенсон)
1:1 - 16" Шмалц (Марино, Стенлунд)
1:2 - 27" Стенлунд (Карконе, Марино)
2:2 - 38" Монтур (Толванен, Эберле)
3:2 - 50" Какко
4:2 - 58" Толванен (Эберле)
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