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НХЛ: Виннипег переиграл Даллас, Эдмонтон дожал Айлендерс

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 07:49
Айлендерс – Эдмонтон / Getty Images
Айлендерс – Эдмонтон / Getty Images

В ночь на субботу, 15 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 6 матчей.

Результаты матчей НХЛ за 14 марта

Каролина - Детройт - 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

0:1 - 18" Дебринкет (Чиарот)
1:1 - 21" Холл (Рословик, Котканиеми)
2:1 - 25" Рословик (Морроу, Котканиеми)
3:1 - 32" Чэтфилд (Джарвис, Уокер)
3:2 - 42" Расмуссен (Мотт)
4:2 - 58" Робинсон (Бернс)

Айлендерс - Эдмонтон - 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 - 28" Драйзайтль (Бушар, Браун)
1:1 - 41" Хорват
1:2 - 63" Драйзайтль (Пикар, Макдэвид)

Виннипег - Даллас - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 - 8" Сэмберг (Коннор, Шайфли)
2:0 - 17" Коннор (Виларди, Шайфли)
3:0 - 26" Коннор (Шайфли, Моррисси)
4:0 - 47" Баррон (Демело, Танев)
4:1 - 56" Марчмент (Сиси, Дадонов)

Калгари - Колорадо - 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

0:1 - 13" Линдгрен (Колтон)
0:2 - 35" Келли (Друри, О'Коннор)
1:2 - 43" Колман (Уигар, Коронато)
1:3 - 45" Келли (Колтон)
2:3 - 56" Юбердо (Фараби, Андерссон)
2:4 - 58" Ничушкин (Жирар)

Анахайм - Нэшвилл - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

1:0 - 35" Терри (Ватрано)
1:1 - 44" Врана (О′Райлли, Шей)
2:1 - 51" Киллорн (Карлссон, Зеграс)

Сиэтл - Юта - 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)

1:0 - 1" Толванен (Стивенсон)
1:1 - 16" Шмалц (Марино, Стенлунд)
1:2 - 27" Стенлунд (Карконе, Марино)
2:2 - 38" Монтур (Толванен, Эберле)
3:2 - 50" Какко
4:2 - 58" Толванен (Эберле)

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