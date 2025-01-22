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НХЛ: Рейнджерс разгромили Оттаву, Нэшвилл выиграл в перестрелке с Сан-Хосе

Вашему вниманию результаты матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 08:40
Рейнджерс разгромили Оттаву / Getty Images
Рейнджерс разгромили Оттаву / Getty Images

В ночь на среду, 22 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 21 января

Монреаль – Тампа-Бэй – 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

0:1 – 14 Кучеров (Лиллеберг, Сирелли)
0:2 – 22 Генцел (Эйссимонт)
1:2 – 25 Слафковски (Хатсон, Лайне)
2:2 – 27 Ньюхук (Лайне)
3:2 – 57 Эванс (Каррье, Армия)

Рейнджерс – Оттава – 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

1:0 – 18 Лафреньер (Фокс, Трочек)
2:0 – 21 Калиев (Шнайдер, Вааканайнен)
3:0 – 43 Ремпе (Кэррик, Эдстрем)
4:0 – 49 Панарин (Зибанежад, Фокс)
5:0 – 49 Кайлле (Миллер, Лафреньер)

Филадельфия – Детройт – 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 25 Фараби (Мичков, Кутюрье)
1:1 – 41 Чиарот (Ларкин, Рэймонд)
2:1 – 64 Ристолайнен (Фараби, Типпет)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 7:5 (1:4, 2:1, 4:0)

0:1 – 1 Селебрини (Эклунд, Сиси)
0:2 – 11 Канин (Сиси)
0:3 – 11 Гранлунд (Зеттерлунд, Смит)
1:3 – 12 Новак (Л’Эро, Шенн)
1:4 – 19 Уолмэн (Веннберг)
1:5 – 24 Гранлунд (Селебрини, Эклунд)
2:5 – 32 Свечков (Новак, Сиссонс)
3:5 – 33 Бэррон (Маршессо, Форсберг)
4:5 – 41 Маршессо (Вилсби, Стэмкос)
5:5 – 45 Йоси (Маршессо, Форсберг)
6:5 – 48 Бланкенбург (Маршессо, Новак)
7:5 – 58 Форсберг (Йоси)

Даллас – Каролина – 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

0:1 – 37 Котканиеми (Нечас)
1:1 – 50 Харли (Хейсканен, Джонстон)
1:2 – 50 Котканиеми (Нечас, Уокер)

Эдмонтон – Вашингтон – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

1:0 – 3 Драйзайтль (Подколзин, Нерс)
1:1 – 9 Уилсон (Карлсон, Протас)
1:2 – 28 Рой (Макмайкл, Дюбуа)
1:3 – 43 Дюбуа (Томпсон, Эллер)
2:3 – 44 Перри (Драйзайтль)

Анахайм – Флорида – 2:5 (2:3, 0:0, 0:2)

1:0 – 4 Ватрано (Строум, Терри)
1:1 – 8 Райнхарт (Барков, Ткачак)
1:2 – 17 Родригес (Носек, Грир)
1:3 – 18 Верхэге (Самоскевич)
2:3 – 19 Мактавиш (Гудас)
2:4 – 41 Беннетт (Луостаринен, Самоскевич)
2:5 – 44 Балинскис (Верхэге, Носек)

Ванкувер – Баффало – 2:3 (0:1, 2:0, 0:2)

0:1 – 17 Томпсон (Кулих)
1:1 – 23 Ди Джузеппе ( Миллер, Соуси)
2:1 – 30 Петтерссон (Босер, К. Хьюз)
2:2 – 48 Кулих (Далин, Петерка)
2:3 – 53 Петерка (Кулих, Далин)

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