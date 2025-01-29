НХЛ: Даллас дожал Вегас в овертайме, Баффало уничтожил Бостон
В ночь на среду, 29 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись восемь поединков.
Результаты матчей НХЛ за 28 января
Баффало - Бостон - 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
0:1 - 17" Лорей
1:1 - 18" Томпсон (Козенс, Петерка)
2:1 - 25" Томпсон (Маклауд, Самуэльссон)
3:1 - 27" Петерка (Пауэр, Томпсон)
4:1 - 44" Томпсон (Далин, Байрем)
4:2 - 51" Маршан (Линдхольм, Пастрняк)
5:2 - 51" Петерка (Кулих)
6:2 - 55" Петерка
7:2 - 60" Бенсон (Куинн, Козенс)
Монреаль - Виннипег - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
1:0 - 12" Слафковски (Сузуки, Кофилд)
1:1 - 16" Коннор (Виларди, ДеМело)
1:2 - 31" Шайфли (Виларди, Моррисси)
1:3 - 40" Коннор (Густафссон)
1:4 - 59" Купари (Элэрс, Перфетти)
Рейнджерс - Каролина - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 - 1" Свечников (Холл, Котканиеми)
0:2 - 40" Свечников (Рантанен, Блейк)
0:3 - 42" Ахо (Свечников)
0:4 - 43" Джарвис (Мартинук)
Тампа-Бэй - Чикаго - 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
1:0 - 4" Пойнт (Кучеров, Генцел)
1:1 - 31" Бедард (Джонс, Фолиньо)
1:2 - 39" Слаггерт (Райхель)
1:3 - 49" Донато (Джонс, Курашев)
1:4 - 60" Терявяйнен (Дикинсон)
Айлендерс - Колорадо - 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
1:0 - 25" Ли (Нелсон, ДеАнджело)
1:1 - 33" Лехконен (Маккиннон, Нечас)
2:1 - 42" Хольмстрем (Пажо)
3:1 - 52" Хорват (Ли, Перунович)
3:2 - 55" Друри (Нечас, Мэнсон)
4:2 - 58" Романов (Хольмстрем, Сизикас)
5:2 - 59" Хольмстрем (Пажо)
Калгари - Вашингтон - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 - 2" Дюбуа
1:1 - 33" Коулмэн (Берри, Кузьменко)
1:2 - 36" Строум (Карлсон, Чикрун)
1:3 - 58" Протас (Эллер, Ван Римсдайк)
Вегас - Даллас - 3:4 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
1:0 - 2" Айкел (Барбашев, Стоун)
1:1 - 4" Бурк (Дюшен, Хейсканен)
2:1 - 7" Гертл (Хейг, Дорофеев)
3:1 - 24" Дорофеев (Стоун, Айкел)
3:2 - 26" Джонстон (Хинц)
3:3 - 52" Джонстон (Хинц, Робертсон)
3:4 - 61" Джонстон (Хинц, Линделл)
Сиэтл - Анахайм - 4:6 (3:2, 0:3, 1:1)
0:1 - 2" Терри (Строум, Ватрано)
1:1 - 7" Толванен (Монтур)
2:1 - 9" Стивенс (Олексяк, Картай)
2:2 - 12" Готье (Фаббри)
3:2 - 15" Шварц (Какко, Беньерс)
3:3 - 22" Мактавиш (Строум, Лакомб)
3:4 - 26" Фаббри (Мактавиш)
3:5 - 28" Лакомб (Лундестрем, Лисон)
4:5 - 47" Райт (Макканн, Монтур)
4:6 - 59" Ватрано
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