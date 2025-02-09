НХЛ: Юта дожала Вашингтон, Тампа-Бэй одолела Монреаль
В воскресенье, 9 февраля, прошел короткий игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялось всего два поединка.
Результаты матчей НХЛ за 9 февраля
Вашингтон - Юта - 4:5 Б (2:3, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
0:1 - 1" Доун (Ингрэм, Макбэйн)
0:2 - 1" Карконе (Десимон, Гюнтер)
1:2 - 3" Уилсон (Строум, Дюбуа)
1:3 - 7" Макбэйн (Доун, Кесселринг)
2:3 - 12" Дюбуа (Овечкин, Уилсон)
2:4 - 22" Гюнтер (Сергачев, Келлер)
3:4 - 44" Строум (Макмайкл, Овечкин)
4:4 - 58" Уилсон (Карлсон, Овечкин)
Монреаль - Тампа-Бей - 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
0:1 - 6" Пол (Хэйгл)
0:2 - 10" Хедман (Сирелли, Гонсалвеш)
1:2 - 18" Галлахер (Мэтисон, Ньюхук)
1:3 - 21" Пойнт (Хедман, Генцел)
1:4 - 26" Гиргенсонс (Эйссимонт, Эткинсон)
2:4 - 32" Дворак (Слафковски, Савар)
3:4 - 49" Галлахер
3:5 - 59" Сирелли (Хэйгл, Генцел)
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