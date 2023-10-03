Хоккейная сборная U-20 и американские легионеры

Вскоре ЧМ-U20 и многие коллеги делают репортажи о наших легионерах за рубежом. Не секрет, что большинство потенциальных сборников сейчас находятся в иностранных клубах. И тренеры нашей сборной пристально следят за игроками, оценивают их уровень и формируют состав команды.

Прошлый ЧМ для нашей молодежи закончился досадным поражением от японцев. Результат – серебро. И мы еще раз не повысились в классе. А это, на наш взгляд, главный показатель уровня национальной сборной. Победу для японцев одержали именно американские легионеры: Fuii Suzuki, Tai Ushio, Kotaro Murase, Yusaku Ando и другие - игроки американских молодежных топ-лиг NAHL, EHL и NCDC. Именно они совершили погоду в матче с нашей сборной, победив 7-4. Японцы играли в более скоростной и взрывной хоккей в стиле американских лиг и результат – победа.

Наша сборная также несколько лет назад обладала положительным опытом приглашений американских легионеров из EHL: Евтухов, Архипенко и Матейченко. Сейчас они выступают в университетских лигах США. Именно из NCAA в состав сборной США на ЧМ мира в прошлом году попало 8 игроков-студентов. Проанализируем же кто из американских легионеров сегодня потенциально сможет усилить нашу сборную на ЧМ-2024, который пройдет в этом году в Словении.

Следует отметить, что игроки американских топ-лиг - USHL, NAHL, EHL, NCDC; канадских – Bchl, Ajhl, Ojhl, Cchl; Sjhl; Европейский U-20 – швеция, финляндия, чехия, словакия и другие – это постоянный предмет для приоритетного внимания нашего тренерского штаба. Сегодня у тренеров есть выбор. Значительное количество украинских игроков имеют высокий уровень и хорошую спортивную форму.

Сезон-2023/2024 в американских USHL, NAHL, EHL и NCDC успешно начали 8 звездных украинцев: Бондарев; Данилов; Коневич; Кондрашов Артем; Кондрашов Артур; Кородюк; Никулин и Челочь. Из них, 4 игрока – национальные чемпионы США.

Сезон-2020/2021, лига ECEL U-18 - Кородюк. Сезон 2020/2021, USPHL U-18 – братья Кондрашовы. Сезон-2021/2022, NEPACT U-16 – Коневич. Яркий состав украинцев также представлен в канадских лигах Bchl, Ajhl, Ojhl, Cchl и других. Артцабанов, Грабовецкий, Коржилецкий, Пазий, братья Симчуки, Яцишин и еще целый ряд талантливых игроков.

Желаем успехов и побед всем потенциальным сборникам в этом сезоне, как в Украине, так и за рубежом. Надеемся, что тренерское решение в этом сезоне приведет нашу сборную к победе и повышению в классе!!! Ведь наш потенциал игроков U-20 очень мощный.

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