Украина узнала соперников на отборе к Олимпиаде-2024 в волейболе

Шансы невелики, но они есть.

Сборные Украины по волейболу узнали своих соперников по отбору на Олимпиаду-2024 по итогам жеребьевки в Лозанне.

Напомним, что участие в отборе принимают топ-24 команды мира кроме Франции, которая получила прямую путевку.

Так как и женская, и мужская сборные Украины входят в топ-24, мы впервые будем бороться за оба места на Олимпиаде.

Мужская сборная получила в соперники Бразилию, Италию, Иран, Кубу, Германию, Чехию и Катар. Женская - Китай, Сербию, Доминиканскую Республику, Нидерланды, Канаду, Чехию и Мексику.

На Олимпиаду квалифицируются по две лучших команды из каждой группы. Женские отборы пройдут 16-24 сентября, а мужские - 30 сентября - 8 октября.