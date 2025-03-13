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Женская сборная Украины назвала состав на матчи Кубка Билли Джин Кинг

Нашей команде предстоят игры против сборных Польши и Швейцарии.
Сегодня, 18:25
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Женская сборная Украины по теннису представила заявку на матчи Кубка Билли Джин Кинг.

Соответствующая новость появилась на сайте благотворительной организации Элины Свитолиной Svitolina Foundation.

В команду вошла сама первая ракетка Украины, Марта Костюк, Людмила и Надежда Киченок и Катарина Завацкая.

Напомним, что в этом году отбор в основную часть турнира пройдет по обновленным правилам. Сборная Украины сыграет с Польшей и Швейцарией в одной группе.

Лишь одна команда пройдет дальше. Матчи Кубка Билли Джин Кинг пройдут 10-12 апреля.

Напомним, что на турнире в Индиан-Уэллс Элина Свитолина дошла до 1/4 финала.

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