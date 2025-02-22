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Франция уверенно выиграла женскую эстафету на чемпионате мира, Украина не вошла в топ-10

Украинки допустили много ошибок на стрельбе и проиграли ходом.
Сегодня, 14:18
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В субботу, 21 февраля, на чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде состоялась женская эстафета.

Победителем стала сборная Франции, которая за восемь стрельб использовала только четыре дополнительных патрона.

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Вторую строчку заняла национальная команда Норвегии. Отставание от победителя составило одна минута и восемь секунд.

Тройку лучших замкнули биатлонистки из Швеции. Девушки за восемь стрельб однажды отправились на штрафной круг, использовали восемь дополнительных патронов.

Украина в гонке была представлена таким составом: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городна и Анастасия Меркушина. Биатлонистки за восемь стрельб использовали 14 дополнительных патронов, штрафных кругов не было. Отставание от лидера почти четыре минуты, а итоговая позиция - 11.

Чемпионат мира. Ленцерхайде
Женская эстафета

  1. Франция (0+4) 1:07:23,9
  2. Норвегия (1+8) +1:04,2
  3. Швеция (1+8) +1:44,5
  4. Австрия (1+5) +1:50,1
  5. Германия (1+10) +1:58,4
  6. Словакия (0+10) +2:15,9

...
11. Украина (0+14) +3:52,3

Сегодня также состоится мужская эстафета. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция, которая начнется в 16:05 по Киеву.

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