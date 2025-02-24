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"Вчера я стал чемпионом мира, а сегодня мои мысли снова с Украиной": звездный биатлонист поддержал украинцев

Победитель планетарного первенства по биатлону напомнил миру о российской агрессии по отношению к Украине.
Сегодня, 15:56
Эндре Стремсхейм / Getty Images
Эндре Стремсхейм / Getty Images

Эндре Стремсхейм отреагировал на третью годовщину полномасштабного вторжения. Чемпион мира посвятил украинскому народу пост в Instagram.

"Вчера я стал чемпионом мира, а сегодня мои мысли снова с Украиной. В этот день исполняется три года с момента полномасштабного вторжения.

Последние недели в Ленцерхайде Европа имела общий праздник биатлона, и я надеюсь, что Европа в дальнейшем будет крепко стоять с Украиной, а Норвегия увеличит поддержку! Слава Украине! Слава героям!" – написал 27-летний норвежец.

Стремсхейм на ЧМ-2025 завоевал две золотые награды. Он торжествовал в мужской эстафете со сборной Норвегии, а также выиграл масс-старт. Это первые медали биатлониста на уровне чемпионатов мира.

Кстати, накануне Эльвира Эберг выиграла масс-старт среди женщин.

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