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Три украинки попали в ТОП-20 индивидуальной гонке в Поклюке, Симон выиграла

Начался предпоследний этап Кубка мира в сезоне.
Сегодня, 14:07
Юлия Джима / Getty Images
Юлия Джима / Getty Images

В четверг, 13 марта, стартовал восьмой этап Кубка мира по биатлону, в рамках которого состоялась женская короткая индивидуальная гонка.

Победу одержала представительница Франции Жюлия Симон. Девушка прошла дистанцию без единого промаха на стрельбе.

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Вторую строчку заняла шведка Ханна Эберг, у которой один промах за четыре огневых рубежа. Тройку замкнула Франциска Пройс, которая отстрелялась чисто, но проиграла лидеру в скорости.

Сразу три украинских биатлонистки сумели попасть в двадцатку лучших. Юлия Джима стала 12, Елена Городная - 13, Кристина Дмитренко - 18.

Кубок мира. Поклюка
Женская короткая индвидуальная гонка

  1. Жюлия Симон (0+0+0+0) 38:08,2
  2. Ханна Эберг (0+0+0+1) +39,1
  3. Франциска Пройсс (0+0+0+0) +46,2

...
12.  Юлия Джима (0+0+1+0) +2:38,1
13.  Елена Городна (0+0+0+0) +2:42,6
18.  Кристина Дмитренко (1+0+0+0) +3:22,9
70.  Александра Меркушина (1+0+2+2) +7:13,6
82.  Дарья Чалык (1+3+1+1) +8:42,5

Отметим, что сегодня также состоится мужская индивидуальная гонка. На ISPORT будет доступна видео онлайн-трансляция, которая начнется в 16:15 по Киеву.

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