Жанмонно выиграла масстарт, две украинки - в топ-20

Также хорошо себя показала Елена Городна в дебютной гонке.

В субботу, 15 марта, в Поклюке, Словения, прошел масстарт среди женщин в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону.

Победительницей гонки стала французженка Лу Жанмонно, которая захватила лидерство с самого старта и не отпустила его до самого финиша, даже несмотря на штрафной круг.

А вот остальной подиум оказался довольно сенсационным. Второй стала представительница Болгарии Милена Тодорова, которая уступила Жанмонно лишь в скорости. Третьей стала словенка Анамария Лампич.

Украинки Юлия Джима и Кристина Дмитренко показали хорошую стрельбу, однако скорости спортсменкам хватил лишь на финиш в топ-20.

Также в заезде принимала участие и Елена Городна, которой удалось финишировать 24-й в своей дебютной гонке.

Масс-старт. Женщины

Лу Жанмонно (Франция) (0+0+1+0) 39:41,8 Милена Тодорова (Болгария) (0+0+0+0) +16,4 Анамария Лампич (Словения) (0+0+0+1) +22,8

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18. Юлия Джима (0+0+0+0) +1:34,9

20. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +1:36,6

24. Елена Городна (1+0+1+0) +2:24,2

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