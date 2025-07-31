Президент Германии прокомментировал гибель местной легендарной спортсменки

Президент Германии Вальтер Штайнмайер отреагировал на гибель 31-летней Лауры Штайнмайер в горах Пакистана.

По словам чиновника, он до последнего верил в то, что биатлонистку удастся спасти.

"Как и многие граждане нашей страны, я до последнего верил, что Лауру Дальмайер удастся спасти живой после трагического несчастного случая с ней в горах Пакистана. Я могу только представить глубину вашей боли и отчаяния. Выражаю самые искренние соболезнования вам, всем членам семьи и ее близким.

Лаура Дальмайер была невероятной спортсменкой, ее международные успехи в биатлоне восхищали не только поклонников зимних видов спорта. Я смог быть среди зрителей, когда она завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль на зимних Играх 2018 года в Южной Корее. Тогда в Пхенчхане она удивила не только спортивными достижениями и выдержкой, но и своей личностью – искренностью, открытостью и страстью. Мне выпала честь вручить ей Серебряный лавровый лист в замке Бельвю – высшую спортивную награду Германии.

Лаура Дальмайер была послом нашей страны во всем мире, образцом мирного, радостного и справедливого сосуществования за пределами границ. Такой я, и многие люди в нашей стране, всегда будем ее помнить", – говорится в заявлении Штайнмайера.

Напомним, что Дальмайер завещала не вытаскивать ее тело из-под завала

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