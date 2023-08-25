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Тищенко - бронзовый призер ЧМ по летнему биатлону

Украинцы неплохо себя показали.
Сегодня, 17:28
Артем Тищенко / Getty Images
Артем Тищенко / Getty Images

Завершился финал суперспринта на ЧМ по летнему биатлону.

В финальную часть пробились сразу трое украинцев - Артем Тищенко, Богдан Цимбал и Рулан Ткаленко.

Успешнее остальных выступил Тищенко, который чисто отработал на огневых рубежах и всю гонку боролся за лидерство. Увы, финишировал лишь третьим, завоевав бронзовую медаль.

Цимбал тоже показал неплохой результат, прошел в топ-10, заняв девятую строчку. Руслан Ткаленко финишировал лишь на 16-й позиции.

ЧМ по летнему биталону. Суперспринт. Финал

  1. Андрейс Расторгуевс (Латвия) (0+1+0+0) 20:07,2
  2. Томаш Микиска (Чехия) (0+0+2+1+1) +4,9
  3. Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+0+0) +13,2

...
9. Богдан Цымбал (2+0+0+1) +44,6
16. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +1:11,7 

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