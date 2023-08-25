Тищенко - бронзовый призер ЧМ по летнему биатлону
Украинцы неплохо себя показали.
Завершился финал суперспринта на ЧМ по летнему биатлону.
В финальную часть пробились сразу трое украинцев - Артем Тищенко, Богдан Цимбал и Рулан Ткаленко.
Успешнее остальных выступил Тищенко, который чисто отработал на огневых рубежах и всю гонку боролся за лидерство. Увы, финишировал лишь третьим, завоевав бронзовую медаль.
Цимбал тоже показал неплохой результат, прошел в топ-10, заняв девятую строчку. Руслан Ткаленко финишировал лишь на 16-й позиции.
ЧМ по летнему биталону. Суперспринт. Финал
- Андрейс Расторгуевс (Латвия) (0+1+0+0) 20:07,2
- Томаш Микиска (Чехия) (0+0+2+1+1) +4,9
- Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+0+0) +13,2
...
9. Богдан Цымбал (2+0+0+1) +44,6
16. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +1:11,7
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!