Тищенко - бронзовый призер ЧМ по летнему биатлону

Завершился финал суперспринта на ЧМ по летнему биатлону.

В финальную часть пробились сразу трое украинцев - Артем Тищенко, Богдан Цимбал и Рулан Ткаленко.

Успешнее остальных выступил Тищенко, который чисто отработал на огневых рубежах и всю гонку боролся за лидерство. Увы, финишировал лишь третьим, завоевав бронзовую медаль.

Цимбал тоже показал неплохой результат, прошел в топ-10, заняв девятую строчку. Руслан Ткаленко финишировал лишь на 16-й позиции.

ЧМ по летнему биталону. Суперспринт. Финал

Андрейс Расторгуевс (Латвия) (0+1+0+0) 20:07,2 Томаш Микиска (Чехия) (0+0+2+1+1) +4,9 Артем Тищенко (Украина) (0+0+0+0+0) +13,2

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9. Богдан Цымбал (2+0+0+1) +44,6

16. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +1:11,7

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