Прима и Петренко выиграли спринты летнего чемпионата Украины по биатлону
Сегодня, 19 сентября в городе Яворов Львовской области стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону.
Открывался турнир с мужского и женского спринтов, в которых приняли участие все члены национальный сборной, кроме Юлии Джимы и Елены Билосюк.
В мужском спринте обошлось без крупных сюрпризов, первые пять мест отошли членам сборной, лишь Антон Дудченко продемонстрировал плохое выступление и стал 16-м.
Победитилем мужского спринта стал Артем Прима, который всего на три секунды опередил Артема Тищенко. Тройку с отставанием в полсекунды закрыл Денис Насыко.
ЛЧУ-2023. Спринт. Мужчины
- Артем Прима (1+1) 18:12,1
- Артем Тищенко (0+0) +3,4
- Денис Насико (0+2) +4,0
- Тарас Лесюк (0+2) +4,8
- Богдан Цымбал (1+2) +21,9
- Михаил Хмиль (0+0) +33,1
А вот в женском спринте все было куда интересней. Победу одержала Ирина Петренко, для которой это был первый официальный старт с декабря прошлого года.
За второе место боролись сразу несколько представительниц национальной команды, однако в итоге второй финишировала Дарина Чалик.
А вот третье место стало сенсацией - 17-летняя Ирина Шевченко, которая хоть и сильно отстала от более опытных соперниц, но смогла удержать бронзу.
Также отдельно стоит выделить 15-летнюю Софию Пупенко, которая не отставала от лидирующей группы, но промахи в самом конце спринта опустили ее на восьмую строчку.
ЛЧУ-2023. Спринт. Женщины
- Ирина Петренко (0+1) 17:03,18
- Дарина Чалик (0+1) +19,17
- Ирина Шевченко (1+0) +23,94
- Кристина Дмитренко (1+1) +27,62
- Валентина Семеренко (0+1) +28,64
- Любовь Кипяченкова (2+1) +38,11
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