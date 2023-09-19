Прима и Петренко выиграли спринты летнего чемпионата Украины по биатлону

Сегодня, 19 сентября в городе Яворов Львовской области стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону.

Открывался турнир с мужского и женского спринтов, в которых приняли участие все члены национальный сборной, кроме Юлии Джимы и Елены Билосюк.

В мужском спринте обошлось без крупных сюрпризов, первые пять мест отошли членам сборной, лишь Антон Дудченко продемонстрировал плохое выступление и стал 16-м.

Победитилем мужского спринта стал Артем Прима, который всего на три секунды опередил Артема Тищенко. Тройку с отставанием в полсекунды закрыл Денис Насыко.

ЛЧУ-2023. Спринт. Мужчины

Артем Прима (1+1) 18:12,1 Артем Тищенко (0+0) +3,4 Денис Насико (0+2) +4,0 Тарас Лесюк (0+2) +4,8 Богдан Цымбал (1+2) +21,9 Михаил Хмиль (0+0) +33,1

А вот в женском спринте все было куда интересней. Победу одержала Ирина Петренко, для которой это был первый официальный старт с декабря прошлого года.

За второе место боролись сразу несколько представительниц национальной команды, однако в итоге второй финишировала Дарина Чалик.

А вот третье место стало сенсацией - 17-летняя Ирина Шевченко, которая хоть и сильно отстала от более опытных соперниц, но смогла удержать бронзу.

Также отдельно стоит выделить 15-летнюю Софию Пупенко, которая не отставала от лидирующей группы, но промахи в самом конце спринта опустили ее на восьмую строчку.

ЛЧУ-2023. Спринт. Женщины

Ирина Петренко (0+1) 17:03,18 Дарина Чалик (0+1) +19,17 Ирина Шевченко (1+0) +23,94 Кристина Дмитренко (1+1) +27,62 Валентина Семеренко (0+1) +28,64 Любовь Кипяченкова (2+1) +38,11

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