Норвегия назвала состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Сборная Норвегии по биатлону объявила состав первого этапа Кубка мира.

В состав мужской сборной Норвегии на первый этап вошли 7 спортсменов, в женскую – 6. У женщин будет две дебютантки: Фрида Доккен и Марит Скуган.

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Состав сборной Норвегии

Мужчины: Йоханнес Бо, Стурла Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, Тарьей Бо, Йоханнес Дале, Эндре Стремсхайм, Вебьерн Соэрум.

Женщины: Ингрид Ландмарк Тандреволл, Каролин Кноттен, Юни Арнеклейв, Марти Крокстад Юхансен, Фрида Доккен, Марит Скуган.

Новый биатлонный сезон стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция).

Напомним, на ISPORT доступно расписание гонок на сезон-2023/24.

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