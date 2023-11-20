Украина определилась с составом на первый этап Кубка мира и Кубка IBU

В сборной Украины по биатлону назвали состав мужской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, пишет Суспильне.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Украина получила право заявить пять человек на Кубок мира, и шесть - на Кубок IBU. Однако на первый этап в заявке и там, и там по пять спортсменов.

Состав команды был сформирован на основе контрольных стартов в Финляндии, хотя и заявлялось, что они не имели значения. Выделить стоит лишь отстутсвие Дмитрия Пидручного, который все еще восстаннавливается после травмы.

Состав сборной Украины по биатлону (мужчины) на старт сезона

Кубок мира: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк, Артем Тищенко

Кубок IBU: Виталий Мандзин, Руслан Ткаленко, Роман Боровик, Богдан Борковский, Диитро Грущак

Отметим также, что Артем Прима начнет свой 15-й сезон на Кубке мира, а вот Богдан Борковский впервые будет выступать на взрослом уровне.

Напомним, что первый этап Кубка мира стартует уже 25 ноября, а с его расписанием вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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