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Эстерсунд-2023. Определились стартовые составы сборной Украины на индивидуальную гонку

Гонка стартует в воскресенье, 26 ноября.
Сегодня, 21:11
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В воскресенье, 26 ноября,  в Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира стартует индивидуальная гонка.

Стали извеестны стартовые составы сборной Украины на мужской и женский заезды. Нашу страну представят десять спортсменов - пятеро мужчин и пятро женщин.

Женская индивидуальная гонка стартует первой в 12:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят: 

  • 15.  Анна Кривонос
  • 22.  Анастасия Меркушина
  • 47.  Кристина Дмитренко
  • 54.  Ирина Петренко
  • 101.  Любовь Кипяченкова

Мужская гонка начнется немного позже, в 15:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят:

  • 13.  Антон Дудченко
  • 19.  Артем Тищенко
  • 39.  Денис Насико
  • 57.  Тарас Лесюк
  • 98.  Богдан Цимбал

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