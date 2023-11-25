Эстерсунд-2023. Определились стартовые составы сборной Украины на индивидуальную гонку
Гонка стартует в воскресенье, 26 ноября.
В воскресенье, 26 ноября, в Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира стартует индивидуальная гонка.
Стали извеестны стартовые составы сборной Украины на мужской и женский заезды. Нашу страну представят десять спортсменов - пятеро мужчин и пятро женщин.
Женская индивидуальная гонка стартует первой в 12:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят:
- 15. Анна Кривонос
- 22. Анастасия Меркушина
- 47. Кристина Дмитренко
- 54. Ирина Петренко
- 101. Любовь Кипяченкова
Мужская гонка начнется немного позже, в 15:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят:
- 13. Антон Дудченко
- 19. Артем Тищенко
- 39. Денис Насико
- 57. Тарас Лесюк
- 98. Богдан Цимбал
С расписанием и результатами Кубка мира по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!