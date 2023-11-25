Эстерсунд-2023. Определились стартовые составы сборной Украины на индивидуальную гонку

В воскресенье, 26 ноября, в Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира стартует индивидуальная гонка.

Стали извеестны стартовые составы сборной Украины на мужской и женский заезды. Нашу страну представят десять спортсменов - пятеро мужчин и пятро женщин.

Женская индивидуальная гонка стартует первой в 12:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят:

15. Анна Кривонос

22. Анастасия Меркушина

47. Кристина Дмитренко

54. Ирина Петренко

101. Любовь Кипяченкова

Мужская гонка начнется немного позже, в 15:30 по киевскому времени. Сборную Украины представят:

13. Антон Дудченко

19. Артем Тищенко

39. Денис Насико

57. Тарас Лесюк

98. Богдан Цимбал

С расписанием и результатами Кубка мира по биатлону вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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