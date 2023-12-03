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Самуэльссон выиграл гонку-преследование в Эстерсунде, украинцы вне очковой зоны

Дудченко и Цымбал допустили слишком много ошибок.
Сегодня, 19:45
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

В воскресенье, 3 декабря, в Эстерсунде завершилась мужская гонка-преследование, которой завершился первый этап Кубка мира.

Сразу со старта было много вопросов, ведь первым стартовал победитель спринта Филипп Наврат, Йоханнес Бё был лишь 18-м.

По итогу гонку выиграл шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, Наврат пришел вторым, а третье место занял Ветле-Сьястад Кристиансен. Бё финишировал лишь 16-м.

Однако не только для четырехкратного победитель Кубка мира, но и для украинцев. В гонке-преследовании участовали Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Оба из-за многочисленных промахов финишировали вне очковой зоны.

Эстерсунд. Гонка-преследование. Мужчины

  1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) (1+1+0+1) 31:38,4
  2. Филипп Наврат (Германия) (0+0+1+1+1) +5,1
  3. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия) (0+0+1+0) +7,2

...
41.  Антон Дудченко (1+2+0+0) +3:48,1
54.  Богдан Цымбал (2+1+1+1) +6:06,4

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