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Стали известны составы сборной Украины на пятничные спринты

Завтра стартуют вторые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Сегодня, 18:19
Денис Насыко / Getty Images
Денис Насыко / Getty Images

В пятницу, 7 декабря, пройдут сразу четыре гонки-спринта с участием украинских спортсменов. 

В Хохфильцене открывается второй этап Кубка мира по биатлону двумя спринтами: мужским и женским.

Состав сборной Украины на спринт в Хохфильцене:

Мужская сборная:

5.  Дмитрий Пидручный
15. Антон Дудченко
36. Артем Тищенко
69. Артем Прима
82. Тарас Лесюк

Женская сборная:

4. Анастасия Меркушина
10. Юлия Джима
37. Анна Кривонос
68. Ирина Петренко
92. Елена Городна

Также завтра стартует второй этап Кубка IBU, который пройдет в шведском Идре, где так же состоятся два спринта.

Состав сборной Украины на спринт в Идре:

Мужская сборная: 

11.  Денис Насико
26.  Віталій Мандзин
47.  Богдан Цимбал
57.  Роман Боровик
80.  Богдан Борковський
106. Дмитро Грущак  

Женская сборная:

16.  Любовь Кипяченкова
30.  Юлия Городна
67.  Дарья Блашко
80.  Ксения Приходько

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