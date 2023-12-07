Стали известны составы сборной Украины на пятничные спринты
Завтра стартуют вторые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
В пятницу, 7 декабря, пройдут сразу четыре гонки-спринта с участием украинских спортсменов.
В Хохфильцене открывается второй этап Кубка мира по биатлону двумя спринтами: мужским и женским.
Состав сборной Украины на спринт в Хохфильцене:
Мужская сборная:
5. Дмитрий Пидручный
15. Антон Дудченко
36. Артем Тищенко
69. Артем Прима
82. Тарас Лесюк
Женская сборная:
4. Анастасия Меркушина
10. Юлия Джима
37. Анна Кривонос
68. Ирина Петренко
92. Елена Городна
Также завтра стартует второй этап Кубка IBU, который пройдет в шведском Идре, где так же состоятся два спринта.
Состав сборной Украины на спринт в Идре:
Мужская сборная:11. Денис Насико
26. Віталій Мандзин
47. Богдан Цимбал
57. Роман Боровик
80. Богдан Борковський
106. Дмитро Грущак
Женская сборная:16. Любовь Кипяченкова
30. Юлия Городна
67. Дарья Блашко
80. Ксения Приходько
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