Стали известны составы сборной Украины на пятничные спринты

Завтра стартуют вторые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В пятницу, 7 декабря, пройдут сразу четыре гонки-спринта с участием украинских спортсменов.

В Хохфильцене открывается второй этап Кубка мира по биатлону двумя спринтами: мужским и женским.

Состав сборной Украины на спринт в Хохфильцене:

Мужская сборная:

5. Дмитрий Пидручный

15. Антон Дудченко

36. Артем Тищенко

69. Артем Прима

82. Тарас Лесюк

Женская сборная:

4. Анастасия Меркушина

10. Юлия Джима

37. Анна Кривонос

68. Ирина Петренко

92. Елена Городна

Также завтра стартует второй этап Кубка IBU, который пройдет в шведском Идре, где так же состоятся два спринта.

Состав сборной Украины на спринт в Идре:

Мужская сборная:

Женская сборная:

11. Денис Насико26. Віталій Мандзин47. Богдан Цимбал57. Роман Боровик80. Богдан Борковський106. Дмитро Грущак16. Любовь Кипяченкова30. Юлия Городна67. Дарья Блашко80. Ксения Приходько

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