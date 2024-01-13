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Кристиансен выиграл спринт в Рупольдинге, Насыко финишировал в очковой зоне

Четыре украинских биатлониста из пяти сумели квалифицироваться в гонку преследования.
Сегодня, 17:04
Ветле-Сьястад Кристиансен / Getty Images
Ветле-Сьястад Кристиансен / Getty Images

В субботу, 13 января, в немецком Рупольдинге продолжился пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

От Украины на старт поочередно выходили Тарас Лесюк (9), Антон Дудченко (33), Виталий Мандзин (43), Артем Тищенко (67) и Денис Насыко (99).

Насыко, стартовавший последним из украинцев, продемонстрировал лучший результат. Денис ни разу не промахнулся на огневых рубежах. Однако из-за не лучшего темпа он показал лишь 39-й результат. Но он позволил спортсмену оказаться в очковой зоне и квалифицироваться в гонку преследования.

Помимо Насыко в гонке преследования будут участвовать Лесюк, проигравший результату Насыко практически три секунды и финишировавший в шаге от очковой зоны, Виталий и Дудченко. А вот Дудченко будет со стороны наблюдать за своими соотечественниками, так как финишировал вне ТОП-60.

Победителем спринта стал представитель Норвегии Ветле-Сьястад Кристиансен, который закрыл все мишени и продемонстрировал отличный темп. Сразу за ним оказались итальянец Томаззо Джакомель и еще один норвежец Тарьей Бе.

Кубок мира по биатлону, 5-й этап
Рупольдинг, мужской спринт

1. Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 22:27,2
2. Томаззо Джакомель (Италия, 1+0) +16,9
3. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +20,1
...
39. Денис Насыко (Украина, 0+0) +1:39,1
41. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +1:41,9
53. Виталий Мандзин (Украина, 0+2) +1:54,7
59. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:01,7
70. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:16,9

Гонка преследования состоится в воскресенье, 14 января. Она же закроет пятый этап Кубка мира, который замет переедет в Италию.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех гонок Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

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