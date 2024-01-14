Норвежцы забрали все призовые места в гонке преследовании, лишь один украинец попал в очки

Пятый этап Кубка мира по биатлону завершен.

В воскресенье, 14 января, в немецком Рупольдинге пятый этап Кубка мира завершился мужской гонкой преследованием.

Весь пьедестал снова заняли представители Норвегии. Гонку выиграл Йоханнес Дале-Шевдаль, всего парой секунд позже закончил его соотечественник Ветле Кристиансен, а третьим стал лидер зачета Йоханнес Бё.

А вот для украинских спортсменов завершающая гонка выдалась неудачной. Единственным, кто попал в очковую зону стал Денис Насыко, финишировавший 37-м, 43-м пришел Артем Тищенко, которому последний промах не дал побороться за очки.

А вот Тарас Лесюк и Виталий Мандзин полностью провалили заезд, финишировав среди последних.

Рупольдинг. Гонка преследование. Мужчины

Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) (0+0+2+0) 30:38,0 Ветле Кристиансен (Норвегия) (0+0+1+2) +1,7 Йоханнес Бё (Норвегия) (1+0+1+0) +2,4

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37. Денис Насыко (0+1+1+0) +2:38,4

43. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:45,0

49. Тарас Лесюк (0+2+1+1) +3:46,9

52. Виталий Мандзин (1+0+3+0) +4:07,8

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