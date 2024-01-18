Бё выиграл индивидуальную гонку в Антгольце, Прима финишировал девятым
В четверг, 18 января, короткой индивидуальной гонкой среди мужчин начался 6-й этап Кубка мира в Антгольце.
Гонку без единых шансов для конкурентов выиграл Йоханнес Бё, вторым финишировал его брат Тарьей Бё. Норвежский подиум разбавил немец Йоханнес Кюн.
Лучшую гонку среди украинцев провел Артем Прима. Всего с одним промахом спортсмен смог финишровать на девятом месте.
Остальные наши спортсмены не смогли финишровать в зачетной зоне, лучший результат у Артема Тищенко - 56-я позиция.
Антгольц. Индивидуальная короткая гонка. Мужчины
- Йоханнес Бьо (Норвегия) - (0+0+0+0) 37:28,0
- Тарьей Бё (Норвегия) (0+1+0+1) +1:36,1
- Йоханнес Кюн (Германия) (0+0+0+2) +1:44,0
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9. Артем Прима (0+0+1+0) +2:38,8
57. Артем Тищенко (0+1+0+3) +5:56,6
77. Денис Насыко (3+1+1+1) +7:25,9
80. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +7:31,8
81. Дмитрий Грущак (0+2+2+1) +7:51,3
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