Бё выиграл индивидуальную гонку в Антгольце, Прима финишировал девятым

В четверг, 18 января, короткой индивидуальной гонкой среди мужчин начался 6-й этап Кубка мира в Антгольце.

Гонку без единых шансов для конкурентов выиграл Йоханнес Бё, вторым финишировал его брат Тарьей Бё. Норвежский подиум разбавил немец Йоханнес Кюн.

Лучшую гонку среди украинцев провел Артем Прима. Всего с одним промахом спортсмен смог финишровать на девятом месте.

Остальные наши спортсмены не смогли финишровать в зачетной зоне, лучший результат у Артема Тищенко - 56-я позиция.

Антгольц. Индивидуальная короткая гонка. Мужчины

Йоханнес Бьо (Норвегия) - (0+0+0+0) 37:28,0 Тарьей Бё (Норвегия) (0+1+0+1) +1:36,1 Йоханнес Кюн (Германия) (0+0+0+2) +1:44,0

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9. Артем Прима (0+0+1+0) +2:38,8

57. Артем Тищенко (0+1+0+3) +5:56,6

77. Денис Насыко (3+1+1+1) +7:25,9

80. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +7:31,8

81. Дмитрий Грущак (0+2+2+1) +7:51,3

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