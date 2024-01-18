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Бё выиграл индивидуальную гонку в Антгольце, Прима финишировал девятым

Остальные украинцы показали очень слабый результат.
Сегодня, 17:05
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images
Йоханнес Тигнес Бе / Getty Images

В четверг, 18 января, короткой индивидуальной гонкой среди мужчин начался 6-й этап Кубка мира в Антгольце.

Гонку без единых шансов для конкурентов выиграл Йоханнес Бё, вторым финишировал его брат Тарьей Бё. Норвежский подиум разбавил немец Йоханнес Кюн.

Лучшую гонку среди украинцев провел Артем Прима. Всего с одним промахом спортсмен смог финишровать на девятом месте. 

Остальные наши спортсмены не смогли финишровать в зачетной зоне, лучший результат у Артема Тищенко - 56-я позиция.

Антгольц. Индивидуальная короткая гонка. Мужчины

  1. Йоханнес Бьо (Норвегия) - (0+0+0+0)  37:28,0
  2. Тарьей Бё (Норвегия) (0+1+0+1)  +1:36,1
  3. Йоханнес Кюн (Германия)  (0+0+0+2)  +1:44,0

...

9. Артем Прима (0+0+1+0)  +2:38,8

57. Артем Тищенко (0+1+0+3)  +5:56,6

77. Денис Насыко (3+1+1+1)  +7:25,9

80. Тарас Лесюк (0+2+2+2)  +7:31,8

81. Дмитрий Грущак (0+2+2+1)  +7:51,3

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