Биатлон: Хэки-Гросс выиграла женский спринт, Меркушина, Джима и Петренко в топ-20

В итальянском Антхольц-Антерсельве прошла гонка в рамках этапа Кубка мира.

В рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве состоялся женский индивидуальный спринт.

Лидеры местной сборной в лице Доротеи Вирер и Лизы Витоцци достаточно плохо показали себя, финишировав на 13-ой и 14-ой позициях соответственно, а вот швейцарка Лена Хэки-Гросс впервые в этом сезоне одержала победу на таком уровне, пробежав дистанцию за 36 минут и 49 секунд.

В топ-3 также вошли француженки Жюлия Симон и Лю Жанмонно, отставшие на 20,2 и 31,4 секунд от победительницы соответственно.

Также стоит отметить довольно слабое выступление Ингрид Тандревольд, которая в общем зачете идет на первом месте, но в этой гонке не смогла попасть в топ-10.

Что касается украинок, то Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Ирина Петренко смогли попасть в топ-20, Кристина Дмитренко вошла в очковую зону, а Анна Кривонос провалила гонку..

Биатлон, Кубок мира

Женский индивидуальный спринт

Лена Хэки-Гросс (Швейцария) - 36:49,0 Жюлия Симон (Франция) +20,2 Лю Жанмонно (Франция) +31,4

14. Анастасия Меркушина (Украина) +2:00,0

17. Юлия Джима (Украина) +2:24,3

18. Ирина Петренко (Украина) +2:36,9

32. Кристина Дмитренко (Украина) +3:36,5

75. Анна Кривонос (Украина) +7:06,9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!