Симон выиграла масс-старт в Антгольце, две украинки финишировали в топ-15

В воскресенье, 21 января, 6-й этап Кубка мира завершился женским масс-стартом.

Победительницей гонки стала француженка Жулья Симон, которая опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно. Третья позиция досталась представительнице Швейцарии Лене Хекке-Гросс.

Украину в масс-старте представляли Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко, и все три спортсменки показали неплохой результат.

Джима с одним промахом и отставанием в чуть более минуты сумели подняться на 13-ю позицию. Меркушина отстала совсем немного, расположившись на 15-м месте.

А вот для Ирины Петренко гонка вышла очень непростой, но по итогу она все равно сумела финишировать 23-й.

Антгольц. Масс-старт. Женщины

Жюлья Симон (Франция) (0+0+1+0) 34:42,5 Лу Жанмонно (Франция) (0+0+0+0) +8,9 Лена Хекки Гросс (Швейцария) (0+0+1+0) +20,7

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13. Юлия Джима (0+0+1+0) +1:19,6

15. Анастасия Меркушина (0+0+0+1) +1:33,4

23. Ирина Петренко (0+0+2+0) +3:02,4

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