Солт-Лейк-Сити: В мужском спринте лучшими были французы, Украинцы ближе к четвертому десятку
В Соединенных Штатах Америки продолжается этап Кубка мира по биатлону, в этот раз состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу здесь довольно неожиданно одержал француз Эрик Перро, который чисто прошел дистанцию и на 4 секунды опередил ставшего вторым соотечественника Эмильена Жаклена.
Следующие две позиции заняли норвежцы – Йохан-Олав Ботн завоевал бронзу, а Стурла Легрейд стал четвертым.
Что касается украинцев, то четвертый десяток закрыли Артем Прима и Антон Дудченко, которые совершили только по одному промаху, но ходом проиграли достаточно много. Виталий Мандзин стал 48, а Дмитрий Пидручный с тремя недостатками оказался 55-м
Солт-Лейк-Сити. Спринт (мужчины)
- Эрик Перро (Франция, 0+0) 22:19,8
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+2) +3,9
- Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +11,3
...
39. Артем Прима (0+1) +1:48,2
40. Антон Дудченко (0+1) +1:51,4
48. Виталий Мандзин (0+1) +2:01,0
55. Дмитрий Подручный (1+2) +2:10,2
78. Тарас Лесюк (1+1) +2:46,0
Отметим, что накануне этой гонки Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу одержала Норвегия.
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