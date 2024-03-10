Солт-Лейк-Сити: В мужском спринте лучшими были французы, Украинцы ближе к четвертому десятку

Завершилась очередная гонка в рамках американского этапа Кубка мира.

Кубок мира в Солт-Лейк-Сити / biathlon.com.ua

В Соединенных Штатах Америки продолжается этап Кубка мира по биатлону, в этот раз состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победу здесь довольно неожиданно одержал француз Эрик Перро, который чисто прошел дистанцию и на 4 секунды опередил ставшего вторым соотечественника Эмильена Жаклена.

Следующие две позиции заняли норвежцы – Йохан-Олав Ботн завоевал бронзу, а Стурла Легрейд стал четвертым.

Что касается украинцев, то четвертый десяток закрыли Артем Прима и Антон Дудченко, которые совершили только по одному промаху, но ходом проиграли достаточно много. Виталий Мандзин стал 48, а Дмитрий Пидручный с тремя недостатками оказался 55-м

Солт-Лейк-Сити. Спринт (мужчины)

Эрик Перро (Франция, 0+0) 22:19,8 Эмильен Жаклен (Франция, 0+2) +3,9 Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +11,3

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39. Артем Прима (0+1) +1:48,2

40. Антон Дудченко (0+1) +1:51,4

48. Виталий Мандзин (0+1) +2:01,0

55. Дмитрий Подручный (1+2) +2:10,2

78. Тарас Лесюк (1+1) +2:46,0

Отметим, что накануне этой гонки Украина финишировала седьмой в женской эстафете Кубка мира, победу одержала Норвегия.

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