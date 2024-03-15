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Бё не оставил шансов оппонентам в спринте, Пидручный в топ-10

Увы, остальная команда подкачала.
Вчера, 20:17
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В канадском Кенморе завершился мужской спринт в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону.

Первым к финишу пришел норвежец Йоханнес-Тингнес Бё, который опередил ближайшего соперника более, чем на минуту. По крайней мере, дальше была интрига.

Все фавориты допустили по промаху, но на последнем круге с минимальным перевесом серебро забрал итальянец Томмазо Джакомел, который опередил Тарьея Бё.

А вот кто по-настоящему порадовал, так это Дмитрий Пидручный, который чисто отстрелявшись оставил много соперников за спиной и сумел финиишировать на десятой строчке!

Увы, все остальные наши спортсмены финишировали вне очковой зоны. Лучший результат показал Артем Прима, который из-за двух промахов стал лишь 50-м.

Кенмор. Спринт. Мужчины

  1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия) (0+0) 23:37,0
  2. Томмазо Джакомел (Италия) (0+1) +1:02,7
  3. Тарьей Бё (Норвегия) (0+1) +1:04,2

...
10.  Дмитрий Пидручный (0+0) +1:28,5
50.  Артем Прима (1+1) +3:10,9
64.  Виталий Мандзин (0+2) +3:36,1
74.  Антон Дудченко (0+0) +3:57,8
88.  Тарас Лесюк (2+2) +5:12,5
 

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