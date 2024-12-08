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Перро - победитель масстарта, Дудченко почти в топ-10

Состоялась очередная гонка в Контиолахти.
Сегодня, 16:33
Эрик Перро / Getty Images
Эрик Перро / Getty Images

В рамках первого этапа Кубка мира в Контиолахти, Финляндия, состоялся мужской масстарт.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который прошел дистанцию за 37 минут 17,9 секунд. Всего лишь на 9,1 секунд от него отстал Кентен Фийон-Мае, а тройку замкнул норвежец Стурла Хольм Легрейд.

Среди украинцев лучшим стал Антон Дудченко. Наш биатлонист пробежал гонку за 38 минут 31 секунду, чего хватило, чтобы занять 12 строчку.

В топ-30 также попали Дмитрий Пиудручный и Виталий Мандзин.

Биатлон, Кубок мира

Контиолахти, Финляндия

Масстарт, мужчины

  1. Эрик Перро (Франция) - 37:17,9
  2. Кентен Фийон-Мае (Франция) - +9,1
  3. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) - +11,5
  4. ...
  5. 12. Антон Дудченко (Украина) - +1:13,1
  6. 24. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2:16,7
  7. 28. Виталий Мандзин (Украина) - +2:57,7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок мира по биатлону

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