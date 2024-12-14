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Бе выиграл гонку преследование, Пидручный остановился в шаге от топ-10

В Хохфильцене прошла мужская гонка преследование.
Сегодня, 19:40
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В Хохфильцене, Австрия, состоялась мужская гонка преследование в рамках второго тура Кубка мира по биталону.

Гонка выдалась очень интересной, особенно на финише. Бё, Легрейд и француз Жаклен одновременно вышли на последнюю стрельбу, по разу промазали и вместе отправились на штрафной круг.

Бё с Жакленом сильно оторвалась от преследователя, француз даже был готов выиграть гонку, но во время обгона зацепился палкой за лыжи норвежца и упал. Бё спокойно финишировал первым, а разозленный француз все же удержал второе место, но на финише проигнорировал извинения соперника.

У украинцев же гонка вышла не очень успешной. Вся команда демонстрировала невысокую скорость, однако Пидручный уверенно работал на рубежах, что позволило ему выйти 14-м на последний круг. Тут уже капитан поднажал и сумел финишировать 11-м.

Результаты мужской гонки преследования

  1. Йоханнес-Тингнес Бё (Норвегия, 0+0+1+1) 32:16,5
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+0+1) +3,5
  3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +3,8

...

11.  Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:35,4
45.  Виталий Мандзин (0+0+3+1) +4:09,2
48.  Антон Дудченко (2+1+0+2) +4:15,3

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