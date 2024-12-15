Франция выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина вне топ-10

Гонка для наших спортсменов не задалась с самого старта.

15 декабря в Хохфильцене, Австрия, состоялась мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биталону.

Украинскую сборную представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Антон Дудченко. Однако с самого старта гонка у наших спортсменов не задалась.

Тищенко слишком сильно отстал из-за скорости, а Мандзин, стараясь исправить ситуацию, заработал два штрафных круга, окончательно лишив нашу команду шансов на топ-10.

По итогам эстафеты уверенную победу завоевали французские спортсмены, которые обошли Норвегию и Швецию. Украина же финишировала 12-й.

Кубок мира. Хохфильцен. Мужская эстафета

Франция (0+10) 1:23:04,3 Норвегия (1+8) +49.0 Швеция (1+14) +1.59.2

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12. Украина (2+8) +4.46.4

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