iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Франция выиграла мужскую эстафету в Хохфильцене, Украина вне топ-10

Гонка для наших спортсменов не задалась с самого старта.
Сегодня, 17:04
Антон Дудченко / Getty Images
Антон Дудченко / Getty Images

15 декабря в Хохфильцене, Австрия, состоялась мужская эстафета в рамках второго этапа Кубка мира по биталону.

Украинскую сборную представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко и Антон Дудченко. Однако с самого старта гонка у наших спортсменов не задалась.

Тищенко слишком сильно отстал из-за скорости, а Мандзин, стараясь исправить ситуацию, заработал два штрафных круга, окончательно лишив нашу команду шансов на топ-10.

По итогам эстафеты уверенную победу завоевали французские спортсмены, которые обошли Норвегию и Швецию. Украина же финишировала 12-й.

Кубок мира. Хохфильцен. Мужская эстафета

  1. Франция (0+10) 1:23:04,3
  2. Норвегия (1+8) +49.0
  3. Швеция (1+14) +1.59.2

...
12. Украина (2+8) +4.46.4

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах
Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити
Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда
Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур упали, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа21:07
Рома с Довбиком в очередной раз проиграла в Серии А, пропустив от Комо дважды на последних минутах
Европа20:36
Манчестер Юнайтед благодаря глупой ошибке Нунеша начал камбэк и победил Ман Сити
Европа19:59
Мудрик снова вне заявки Челси, Ярмолюк - в старте Брентфорда
Украина19:59
Полесье на последних минутах матча вырвало победу у Шахтера
Европа19:39
Де Брюйне - о спаде Ман Сити: Надо усердно работать, а не придумывать оправданий
Украина19:33
Суперлига: Старый Луцк впервые обыграл Ровно, Киев-Баскет на последних секундах вырвал победу у Говерлы
Европа18:57
Довбик снова остался в запасе Ромы
Европа18:47
"Я обращаю внимание на все": Аморим объяснил отсутствие Рэшфорда и Гарначо
Европа18:35
Экс-игрок Реала рассказал, что сожалеет об уходе из клуба
Европа18:25
Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах из-за неудаления Винисиуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK