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Пидручный ворвался в ТОП-20 гонки преследования в Анси, Йоханнес Бе выиграл золото

Во Франции продолжился третий этап биатлонного Кубка мира.
Сегодня, 14:01
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 21 декабря, во французском Анси состоялся мужская гонка преследования в рамках третьего этапа Кубка мира-2024/25 по биатлону.

Лучшим среди украинских биатлонистов на дистанции стал Дмитрий Пидручный. Украинец стартовал 40 и ему удалось попасть в ТОП-20. За четыре стрельбы он допустил три промаха.

Выиграл спринтерскую гонку норвежец Йоханнес Бе с одним промахом. За ним расположились французы Эрик Перро и Эмильен Жаклен.

Кубок мира. Анси
Гонка преследования. Мужчины

1.  Йоханнес-Тингнес Бе (0+0+0+1) 31:25,4
2.  Эрик Перро (0+0+0+0) +27,6
3.  Эмильен Жаклен (0+0+1+1) +47,5
...
18.  Дмитрий Пидручный (1+0+0+2) +1:57,4
25.  Виталий Мандзин (1+1+1+0) +2:24,1
31.  Антон Дудченко (1+1+1+0) +2:46,0

Сегодня также состоится женская гонка преследования. На ISPORT будет онлайн-трансляция, которая начнется в 15:45.

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