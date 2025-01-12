Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты в Обергофе

Четвертый этап Кубка мира по биталону в Обергофе завершился смешанный эстафетой.

Сразу со старта Виталий Мандзин шел в четверке лидеров, однако промахи на стрельбе в стойке отбросили нашу команду на 13-ю строчку.

После него на дистанцию вышел Дмитрий Пидручный, который снова показал высокий уровень и поднял команду на восьмую строчку. А по итогу, после выступлений Городной и Дмитренко Украина завершила гонку на девятой строчке.

Большую часть гонки лидировала тройка Норвегия, Франция и Швеция, но у последних оказался спрятанный козырь - Эльвира Эберг, которая с легкостью обошла своих соперниц и вырвала для своей команды уверенную победу.

Обергоф. Смешанная эстафета

Швеция (2+10) 1:04:24,1 Франция Франция (1+7) +12,8 Норвегия (1+9) +1:11,4 Швейцария Швейцария (1+11) +2:13,5 Германия Германия (3+10) +2:21,0 Италия (1+11) +2:29,3

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9. Украина (1+5) +3:15,5

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