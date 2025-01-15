Соерум выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, украинцы не попали в зачетную зону

Трое украинских биатлонистов финишировали выше Йоханнеса Бе, но есть один нюанс.

В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25. В рамках соревновательного дня прошла индивидуальная гонка у мужчин.

Победителем заезда стал норвежский биатлонист Вебьерн Соерум, который за четыре стрельбы отстрелялся чисто.

Вторую строчку занял француз Эмильен Клод, а тройку замкнул Андрейс Расторгуевс из Латвии.

Украинский биатлонисты провалили индивидуальную гонку. Лучшим стал Виталий Мандзин, который допустил три промаха и показал 55 результат.

Богдан Цымбал финишировал с двумя ошибками на 74 строчке. Антон Дудченко стал 76 с тремя промахами. Отметим, что эти украинцы оказались выше норвежца Йоханнеса Бе, который показал 85 результат с пятью промахами.

Дмитрий Пидручный стал биатлонистом, который допустил больше всего промахов за гонку - восемь.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Мужчины, индивидуальная гонка

Вебйорн Соэрум (0+0+0+0) 47:30,0 Эмильен Клод (0+0+0+0) +52,1 Андрейс Расторгуевс (0+1+0+0) +56,8

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55. Виталий Мандзин (0+1+1+1) +5:09,3

74. Богдан Цымбал (0+0+0+2) +6:33,7

76. Антон Дудченко (0+2+0+1) +6:48,9

98. Дмитрий Пидручный (1+2+4+1) +9:47,5

На ISPORT будет доступны расписание и результаты текущего сезона Кубка мира.

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