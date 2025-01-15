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Соерум выиграл индивидуальную гонку в Рупольдинге, украинцы не попали в зачетную зону

Трое украинских биатлонистов финишировали выше Йоханнеса Бе, но есть один нюанс.
Сегодня, 17:00
Вебьерн Соерум / Getty Images
Вебьерн Соерум / Getty Images

В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2024/25. В рамках соревновательного дня прошла индивидуальная гонка у мужчин.

Победителем заезда стал норвежский биатлонист Вебьерн Соерум, который за четыре стрельбы отстрелялся чисто.

Вторую строчку занял француз Эмильен Клод, а тройку замкнул Андрейс Расторгуевс из Латвии.

Украинский биатлонисты провалили индивидуальную гонку. Лучшим стал Виталий Мандзин, который допустил три промаха и показал 55 результат.

Богдан Цымбал финишировал с двумя ошибками на 74 строчке. Антон Дудченко стал 76 с тремя промахами. Отметим, что эти украинцы оказались выше норвежца Йоханнеса Бе, который показал 85 результат с пятью промахами.

Дмитрий Пидручный стал биатлонистом, который допустил больше всего промахов за гонку - восемь.

Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Мужчины, индивидуальная гонка

  1. Вебйорн Соэрум (0+0+0+0) 47:30,0
  2. Эмильен Клод (0+0+0+0) +52,1
  3. Андрейс Расторгуевс (0+1+0+0) +56,8

...
55.  Виталий Мандзин (0+1+1+1) +5:09,3
74.  Богдан Цымбал (0+0+0+2) +6:33,7
76.  Антон Дудченко (0+2+0+1) +6:48,9
98.  Дмитрий Пидручный (1+2+4+1) +9:47,5

На ISPORT будет доступны расписание и результаты текущего сезона Кубка мира.

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