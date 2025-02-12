Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина вошла в ТОП-10
В среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартовал чемпионат мира-2025 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась смешанная эстафета.
Победителем заезда стала сборная Франция, которая имела на своем счету один штрафной круг и использовала шесть дополнительных патронов.
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Серебро выиграла национальная команда Чехии, которая на последнем круге обошла Германию. Их отставание от победителя 1 минута 13 секунды. Немцы завоевали бронзу с отставанием от французов в 1 минуту и 18 секунд.
Сборная Украины была представлена в таком составе: Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Команда заняла восьмое место, биатлонисты использовали пять дополнительных патронов, а от чемпиона отставание составило 2 минуты 50 секунд.
На последнем этапе Пидручный отыграл для Украины пять позиции, закрыв все мишени без дополнительных патронов.
Чемпионат мира, смешанная эстафета
- Франция (1+6) 1:04:41,5
- Чехия (0+9) +1:13,8
- Германия (0+11) +1:18,4
- Норвегия (2+8) +1:21,1
- Швеция (1+10) +1:36,5
- Швейцария (0+11) +1:44,1
- Италия (1+13) +2:41,2
- Украина (0+5) +2:49,6
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