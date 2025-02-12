iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, Украина вошла в ТОП-10

"Трехцветные" с убедительной победы начала в Швейцарии.
Сегодня, 16:42
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images

В среду, 12 февраля, в швейцарском Ленцерхайде стартовал чемпионат мира-2025 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоялась смешанная эстафета.

Победителем заезда стала сборная Франция, которая имела на своем счету один штрафной круг и использовала шесть дополнительных патронов.

Читай также: Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира

Серебро выиграла национальная команда Чехии, которая на последнем круге обошла Германию. Их отставание от победителя 1 минута 13 секунды. Немцы завоевали бронзу с отставанием от французов в 1 минуту и 18 секунд.

Сборная Украины была представлена в таком составе: Ирина Петренко, Кристина Дмитренко, Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный. Команда заняла восьмое место, биатлонисты использовали пять дополнительных патронов, а от чемпиона отставание составило 2 минуты 50 секунд. 

На последнем этапе Пидручный отыграл для Украины пять позиции, закрыв все мишени без дополнительных патронов.

Чемпионат мира, смешанная эстафета

  1. Франция (1+6) 1:04:41,5
  2. Чехия (0+9) +1:13,8
  3. Германия (0+11) +1:18,4
  4. Норвегия (2+8) +1:21,1
  5. Швеция (1+10) +1:36,5
  6. Швейцария (0+11) +1:44,1
  7. Италия (1+13) +2:41,2
  8. Украина (0+5) +2:49,6

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это мой дружбан": бывший боец UFC оценил переход Леня в Лейкерс "Это мой дружбан": бывший боец UFC оценил переход Леня в Лейкерс
Черноморец и Дила не вышли на второй тайм в товарищеском спарринге Черноморец и Дила не вышли на второй тайм в товарищеском спарринге
Беллью назвал условие, при котором Паркер победит Дюбуа Беллью назвал условие, при котором Паркер победит Дюбуа
NaVi легко пробились в финал квалификации PGL Wallachia Season 4 NaVi легко пробились в финал квалификации PGL Wallachia Season 4
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в Швейцарии стартовал чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

ММА18:35
"Это мой дружбан": бывший боец UFC оценил переход Леня в Лейкерс
Украина18:24
Черноморец и Дила не вышли на второй тайм в товарищеском спарринге
Бокс18:10
Беллью назвал условие, при котором Паркер победит Дюбуа
Киберспорт18:10
NaVi легко пробились в финал квалификации PGL Wallachia Season 4
Европа17:45
Барселона согласовала новый контракт с Левандовски
Теннис17:45
Костюк разгромила Линетт и пробилась в четвертьфинал турнира в Катаре
Украина17:30
Динамо продлило контракт с защитником
Формула 117:20
Ред Булл столкнулся с проблемами при разработке нового двигателя
Бокс17:10
Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом - рекордный гонорар
Европа17:06
Украинец попал в символическую сборную по итогам тура в европейском чемпионате
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK