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Трансферный провал Реала близок к возвращению в Ла Лигу

Лука Йович может подписать контракт з Овьедо.
Сегодня, 11:33       Автор: Василий Медвидь

Серб Лука Йович близок к тому, чтобы найти новый клуб.

Как сообщает Marca, форвард в ближайшие дни прилетит в Овьедо, чтобы лучше ознакомиться с условиями, которые ему может предложить местный Реал Овьедо.

Если Луку все устроит, то он подпишет контракт с новичком Ла Лиги. Детали потенциальной сделки пока неизвестны.

Нападающий находится в статусе свободного агента. Его контракт с Миланом подошел к концу, и «россонери» не захотели его продлевать.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрока Барселоны укусил пес в область гениталий.

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