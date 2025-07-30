Экс-игрока Барселоны госпитализировали после укуса собаки в область гениталий

Экс-футболист Барселоны и Ромы Карлес Перес, который сейчас выступает в составе Ариса Салоники, госпитализирован. Об этом сообщил Twitter-аккаунт Foot Grec France со ссылкой на греческие СМИ.

Отмечается, что Перес попал в больницу после того, как его укусила собака в область гениталий.

Карлес получил тяжелые травмы из-за того, что увидел схватку двух собак и пытался ее остановить, в связи с чем одна из собак его серьезно покусала.

Состояние испанского вингера оценивается как тяжелое.

Напомним, ранее сообщалось, что Барселона может подписать звезду Арсенала.

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