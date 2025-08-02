Французский ПСЖ показывает готовность попрощаться с представителем государства-террориста Матвеем Сафоновым.

Как сообщает журналист Ягиз Сабунчуоглу, парижане предложили услуги Сафонова турецкому Галатасараю, но россиянин пока не близок к переходу в стан «львов».

Стамбульский гранд готов обратиться к Матвею только в случае неудачи с приоритетным вариантом на позицию голкипера, которым сейчас является Эдерсон, или же если им не удастся подписать вратаря, схожего с бразильцем по уровню.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Илья Забарный близок к трансферу в ПСЖ.

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