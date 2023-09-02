Канселу пошел на понижение зарплаты ради перехода в Барселону

Португалец очень хотел в стан каталонцев.

Каталонская Барселона официально подписала Жоау Канселу из Манчестер Сити.

Переход оформлен на правах аренды без обязательства выкупа. Платить зарплату игроку будут "сине-гранатовые".

В связи с этим, в сети появилась информация, что Канселу пошел на уступки Барселоне из-за ее финансовых проблем. Жоау будет получать меньше, чем получал бы в стане "горожан".

Отметим, что в Барселону также перешел еще один португальский Жоау, а именно Жоау Феликс.

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