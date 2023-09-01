Мечты сбываются: Барселона договорилась с Атлетико о переходе Феликса
Португалец все же добился своего - он будет выступать за каталонцев.
Мечта всей жизни Жоау Феликса близка к тому, чтобы наконец-то сбыться.
Как сообщает Фабрицио Романо, Барселона сумела договориться с Атлетико об аренде 23-летнего португальского бунтаря на один сезон.
По информации источника, у "сине-гранатовых" не будет права выкупа контракта футболиста.
Напомним, что после возвращения из аренды в Челси Жоау Феликс заявил, что его мечта - играть в составе Барселоны. Такие слова вызвали шквал критики, как от футбольных экспертов, так и болельщиков.
Напомним, что ан ISPORT можно следить за всеми сделками последнего дня работы трансферного окна.
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