Мечты сбываются: Барселона договорилась с Атлетико о переходе Феликса

Португалец все же добился своего - он будет выступать за каталонцев.

Мечта всей жизни Жоау Феликса близка к тому, чтобы наконец-то сбыться.

Как сообщает Фабрицио Романо, Барселона сумела договориться с Атлетико об аренде 23-летнего португальского бунтаря на один сезон.

По информации источника, у "сине-гранатовых" не будет права выкупа контракта футболиста.

Напомним, что после возвращения из аренды в Челси Жоау Феликс заявил, что его мечта - играть в составе Барселоны. Такие слова вызвали шквал критики, как от футбольных экспертов, так и болельщиков.

Напомним, что ан ISPORT можно следить за всеми сделками последнего дня работы трансферного окна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!