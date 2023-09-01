iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мечты сбываются: Барселона договорилась с Атлетико о переходе Феликса

Португалец все же добился своего - он будет выступать за каталонцев.
Сегодня, 21:44
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Мечта всей жизни Жоау Феликса близка к тому, чтобы наконец-то сбыться.

Как сообщает Фабрицио Романо, Барселона сумела договориться с Атлетико об аренде 23-летнего португальского бунтаря на один сезон.

По информации источника, у "сине-гранатовых" не будет права выкупа контракта футболиста. 

Напомним, что после возвращения из аренды в Челси Жоау Феликс заявил, что его мечта - играть в составе Барселоны. Такие слова вызвали шквал критики, как от футбольных экспертов, так и болельщиков. 

Напомним, что ан ISPORT можно следить за всеми сделками последнего дня работы трансферного окна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона атлетико мадрид жоау феликс

Статьи по теме

Астон Вилла арендовала защитника Барселоны Астон Вилла арендовала защитника Барселоны
Молодой талант Барселоны перешел в клуб экс-тренера Шахтера Молодой талант Барселоны перешел в клуб экс-тренера Шахтера
Саудовский клуб сделал предложение по звезде Барселоны Саудовский клуб сделал предложение по звезде Барселоны
Барселона согласовала трансферы двух португальцев Барселона согласовала трансферы двух португальцев
Помочь журналистам

Видео

Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Заря - Славия 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Футбол23:03
Ливерпуль усилится талантливым полузащитником
Теннис23:03
Украинцы на US Open: расписание и результаты матчей
Украина22:56
Заря дозаявила на УПЛ двух легионеров
Европа22:50
Интер бесплатно усилился хавбеком Аякса
Футбол22:43
Шахтер дозаявил на УПЛ воспитанника Динамо Киев
Футбол22:28
Жирона Цыганкова и Довбика подпишет защитника Барселоны
Европа22:25
Глава ультрас ПСЖ выступил с заявлением касаемо отношения фанатов к Месси и Неймару
Другие страны22:22
Чемпион мира и Европы продолжит карьеру в Японии
22:11
Коло Муани все-таки окажется в ПСЖ
Европа22:04
Бывший форвард Реала перешел в Милан
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK