Сын президента FIA погиб в ДТП

Сын президента FIA Мохамеда бен Сулайема Саиф бен Сулайем трагически погиб в ДТП.

Когда-то Саиф пробовал идти по стопам своего отца и тоже занимался автоспортом. Он выступал в Формуле-4 вместе с Логаном Сарджентом и Оскаром Пиастри.

В течение сезона 2016/17 бен Сулайем занял несколько седьмых и восьмых мест и принял решение заврешить карьеру.

Как сообщают СМИ, Саиф разбился в ДТП, также эту информацию потвердили в FIA, но отказались от комментариев.

Федерация решила отказаться от любых заявлений из уважения к персоне бен Сулайема.