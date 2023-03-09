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Сын президента FIA погиб в ДТП

Наши соболезнования.
Сегодня, 14:23
Мохамед бен Сулайем / Getty Images
Мохамед бен Сулайем / Getty Images

Сын президента FIA Мохамеда бен Сулайема Саиф бен Сулайем трагически погиб в ДТП.

Когда-то Саиф пробовал идти по стопам своего отца и тоже занимался автоспортом. Он выступал в Формуле-4 вместе с Логаном Сарджентом и Оскаром Пиастри.

В течение сезона 2016/17 бен Сулайем занял несколько седьмых и восьмых мест и принял решение заврешить карьеру.

Как сообщают СМИ, Саиф разбился в ДТП, также эту информацию потвердили в FIA, но отказались от комментариев.

Федерация решила отказаться от любых заявлений из уважения к персоне бен Сулайема.


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